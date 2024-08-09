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Ростов — Рубин, результат матча 9 августа 2024, счёт 1:1, РПЛ-2024/2025

«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ
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Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    

В составе хозяев голом отметился полузащитник Данил Глебов. У казанцев с пенальти забил нападающий Мирлинд Даку.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

После сегодняшнего матча «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав пять очков. «Рубин» занимает 10-е место, в активе у казанцев четыре очка.

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