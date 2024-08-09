Руни назвал имя звёздного тренера, которого он хотел бы видеть во главе сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть на посту главного тренера «трёх львов» после отставки Гарета Саутгейта. Напомним, сегодня, 9 августа, английская национальная команда объявила, что её временным тренером станет Ли Карсли.

«Я бы хотел, чтобы это был Пеп [Гвардиола]. Думаю, сборной Англии нужно нацеливаться на лучших тренеров. Очевидно, что Пеп был бы великолепным вариантом.

Однако Ли Карсли заслуживает своего шанса. Я играл с Ли в «Эвертоне», когда мы оба были моложе. Он очень хороший человек. Также я думаю, что он действительно хороший тренер», — приводит слова Руни Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Футбольная ассоциация Англии рассматривает вариант с назначением Гвардиолы на пост нового тренера национальной команды.

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