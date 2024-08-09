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Видео: Медведев празднует победу «Пари НН» в матче с «Химками» в раздевалке команды

Видео: Медведев празднует победу «Пари НН» в матче с «Химками» в раздевалке команды
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После победного матча 4-го тура чемпионата России с «Химками» (1:0) голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев эмоционально поздравил команду в раздевалке.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Ожегович – 17'    

Видео доступно в телеграм-канале «Пари Нижний Новгород».

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Единственный гол в матче забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (9).

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