Видео: Медведев празднует победу «Пари НН» в матче с «Химками» в раздевалке команды

После победного матча 4-го тура чемпионата России с «Химками» (1:0) голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев эмоционально поздравил команду в раздевалке.

Видео доступно в телеграм-канале «Пари Нижний Новгород».

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Единственный гол в матче забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (9).