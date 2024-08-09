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«Пари НН» показал речь Саши Илича в раздевалке после победы в матче с «Химками»

«Пари НН» показал речь Саши Илича в раздевалке после победы в матче с «Химками»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич обратился к команде после победного матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Ожегович – 17'    

Видео доступно в аккаунте «Пари Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Единственный гол в игре забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (9).

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