«Пари НН» показал речь Саши Илича в раздевалке после победы в матче с «Химками»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич обратился к команде после победного матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками».

Видео доступно в аккаунте «Пари Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Единственный гол в игре забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (9).