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Ямаль поздравил Фермина Лопеса с победой в финале Олимпиады-2024

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поздравил одноклубника и полузащитника «Фурия Роха» Фермина Лопеса с победой в мужском футбольном турнире Олимпиады-2024.

«Даааааа, дружище, ты заслужил это», — написал Ямаль на своей странице в социальной сети.

В финале мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года сборная Испании встречались с французской национальной командой. Сборные играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). «Фурия Роха» одержала победу со счётом 5:3 (д. вр.)

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин, через семь минут он оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна точно пробил со штрафного. На 79-й минуте отставание сборной Франции сократил полузащитник Магнес Аклиуше. На 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счёт с пенальти — 3:3.

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