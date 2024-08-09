«Ливерпуль» пытается перехватить де Лигта у «Манчестер Юнайтед» — Football Insider

«Ливерпуль» официально оформил интерес к центральному защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту, предложение по трансферу которого уже делал «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот видит в 24-летнем футболисте идеального партнёра по обороне для Вирджила ван Дейка, с которым они вместе выступают в составе сборной Нидерландов. Слот подталкивает руководство «Ливерпуля» перехватить у «Манчестер Юнайтед» де Лигта, несмотря на то что манкунианцы активно ведут переговоры о его переходе.

В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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