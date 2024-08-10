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«Команда уже показывает высокий футбол». Гендиректор «Пари НН» — о матче с «Химками»

«Команда уже показывает высокий футбол». Гендиректор «Пари НН» — о матче с «Химками»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:0). Единственный мяч забил нападающий Огнен Ожегович.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Ожегович – 18'    

«Долгожданная победа на домашнем стадионе. Давно не было восторженных криков болельщиков в конце матча. Но это не значит, что все успокоились и всё настолько гладко. Команда уже показывает высокий футбол. Но ещё работать и работать, много работать. Видны ошибки каждого, видна задача на ближайшее время у тренерского штаба. После матча мы эти вопросы обсудили. Никто не питает восторженных чувств, рабочее настроение. Уверен, если подходить с таким настроением, а не шапкозакидательским, то будет результат. Надо подходить к этой истории именно с рабочим настроением, чтобы показывать хороший результат по сезону в целом», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

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