Анри — о финале ОИ-2024: сборная Франции проиграла, но получилась красивая история

Главный тренер сборной Франции U23 Тьерри Анри поделился эмоциями после финального матча мужского футбольного турнира Олимпиады-2024, в котором «трёхцветные» по итогам дополнительного времени уступили Испании со счётом 3:5.
«Мы боролись до конца, эта команда не прекращала делать это. У нас были моменты, которые дорого нам обошлись, но мы сражались до последнего. Я с трудом принимаю медаль, которую получил, но всё равно это очень красивая история», — приводит слова Анри RMC Sport.
На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин, через семь минут он оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна точно пробил со штрафного. На 79-й минуте отставание сборной Франции сократил полузащитник Магнес Аклиуше. На 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счёт с пенальти — 3:3.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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