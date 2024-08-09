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Анри — о финале ОИ-2024: сборная Франции проиграла, но получилась красивая история

Анри — о финале ОИ-2024: сборная Франции проиграла, но получилась красивая история
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Главный тренер сборной Франции U23 Тьерри Анри поделился эмоциями после финального матча мужского футбольного турнира Олимпиады-2024, в котором «трёхцветные» по итогам дополнительного времени уступили Испании со счётом 3:5.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Окончен
3 : 5
ДВ
Испания U23
1:0 Мийо – 11'     1:1 Лопес Мартин – 18'     1:2 Лопес Мартин – 25'     1:3 Баэна – 28'     2:3 Аклиуше – 79'     3:3 Матета – 90+3'     3:4 Камельо – 100'     3:5 Камельо – 120+1'    

«Мы боролись до конца, эта команда не прекращала делать это. У нас были моменты, которые дорого нам обошлись, но мы сражались до последнего. Я с трудом принимаю медаль, которую получил, но всё равно это очень красивая история», — приводит слова Анри RMC Sport.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин, через семь минут он оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна точно пробил со штрафного. На 79-й минуте отставание сборной Франции сократил полузащитник Магнес Аклиуше. На 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счёт с пенальти — 3:3.

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