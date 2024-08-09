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Футболисты сборной Испании получили золотые медали за победу в олимпийском турнире

Футболисты сборной Испании получили золотые медали за победу в олимпийском турнире
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Сегодня, 9 августа, состоялся финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Франции и Испании. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Сборная Испании одержала победу со счётом 5:3 (д. вр.) После матча испанские игроки получили золотые медали.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Окончен
3 : 5
ДВ
Испания U23
1:0 Мийо – 11'     1:1 Лопес Мартин – 18'     1:2 Лопес Мартин – 25'     1:3 Баэна – 28'     2:3 Аклиуше – 79'     3:3 Матета – 90+3'     3:4 Камельо – 100'     3:5 Камельо – 120+1'    

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин, через семь минут он оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна точно пробил со штрафного. На 79-й минуте отставание сборной Франции сократил полузащитник Магнес Аклиуше. На 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счёт с пенальти — 3:3.

Победу сборной Испании принёс нападающий Серхио Камельо, который отличился на 100-й и 120+1-й минутах.

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