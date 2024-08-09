Футболисты сборной Испании получили золотые медали за победу в олимпийском турнире

Сегодня, 9 августа, состоялся финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Франции и Испании. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Сборная Испании одержала победу со счётом 5:3 (д. вр.) После матча испанские игроки получили золотые медали.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин, через семь минут он оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна точно пробил со штрафного. На 79-й минуте отставание сборной Франции сократил полузащитник Магнес Аклиуше. На 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счёт с пенальти — 3:3.

Победу сборной Испании принёс нападающий Серхио Камельо, который отличился на 100-й и 120+1-й минутах.