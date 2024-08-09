РПЛ сезона-2024/2025: результаты матчей 9 августа

Сегодня, 9 августа, состоялись первые матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

«Пари Нижний Новгород» — «Химки» — 1:0.

«Ростов» — «Рубин» — 1:1.

Сейчас турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший девять очков в трёх турах. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее девять очков. Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (7).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.