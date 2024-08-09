«Барселона» высоко оценивает шансы на подписание Нико Уильямса — Sport.es

После осуществления трансфера полузащитника Даниэля Ольмо «Барселона» полностью сосредоточила внимание на подписании крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб продолжает вести переговоры о переходе испанского футболиста и оценивает шансы на успешное заключение сделки как очень высокие. Все стороны знают, что у «Барселоны» есть денежные средства для того, чтобы приобрести и корректно зарегистрировать нападающего.

Кроме того, за сине-гранатовых выступает вингер Ламин Ямаль, а теперь будет играть и Ольмо. С двумя этими игроками Уильямс хорош знаком по выступлениям за испанскую национальную команду, что является дополнительным фактором, побуждающим его на переход в «Барселону».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: