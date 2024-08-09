Александр Мостовой: виват, Испания! Жалко, что сейчас не нахожусь там

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды Испании в олимпийском турнире в Париже. В финале испанцы обыграли сборную Франции со счётом 5:3 (д. вр.).
«Виват, Испания! Я прогнозировал, что будет счёт 1:1 в основное время. Испанцы вели 3:1 — думал, что это победа. После того как Франция сравняла в конце матча, думал, сейчас испанцы сломаются. Тем более у Франции были домашние трибуны. Испания — красавцы!
Многие сравнивают, какой чемпионат, сборная сильнее. Вот какой здесь ответ? Опять Испания! Испания выиграла всё в коллективном виде спорта, где играют тысячи стран. Это просто фантастика. Жалко, что сейчас не нахожусь в Испании», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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