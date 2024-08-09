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Александр Мостовой: виват, Испания! Жалко, что сейчас не нахожусь там

Александр Мостовой: виват, Испания! Жалко, что сейчас не нахожусь там
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды Испании в олимпийском турнире в Париже. В финале испанцы обыграли сборную Франции со счётом 5:3 (д. вр.).

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Окончен
3 : 5
ДВ
Испания U23
1:0 Мийо – 11'     1:1 Лопес Мартин – 18'     1:2 Лопес Мартин – 25'     1:3 Баэна – 28'     2:3 Аклиуше – 79'     3:3 Матета – 90+3'     3:4 Камельо – 100'     3:5 Камельо – 120+1'    

«Виват, Испания! Я прогнозировал, что будет счёт 1:1 в основное время. Испанцы вели 3:1 — думал, что это победа. После того как Франция сравняла в конце матча, думал, сейчас испанцы сломаются. Тем более у Франции были домашние трибуны. Испания — красавцы!

Многие сравнивают, какой чемпионат, сборная сильнее. Вот какой здесь ответ? Опять Испания! Испания выиграла всё в коллективном виде спорта, где играют тысячи стран. Это просто фантастика. Жалко, что сейчас не нахожусь в Испании», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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