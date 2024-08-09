Академия «Зенита» примет и разместит воспитанников курского «Авангарда»

Санкт-петербургская «Газпром»-Академия примет и разместит воспитанников курского «Авангарда». Об этом сообщил телеграм-канал «Зенита».

«В связи с событиями в Курской области по инициативе футбольного клуба «Зенит» интернат академии сине-бело-голубых примет у себя детскую команду из ФК «Авангард». До 19 августа юные воспитанники будут тренироваться на полях комплекса на улице Верности.

При необходимости срок размещения спортсменов из Курска в Петербурге может быть продлён», — написано в заявлении.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Кроме этого, «Зенит» стал обладателем Кубка России и Суперкубка страны.