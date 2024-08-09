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«МЮ» готов продать Антони, игрок отвергает предложения от саудовских клубов — FI

«МЮ» готов продать Антони, игрок отвергает предложения от саудовских клубов — FI
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони не соглашается на предложения, поступающие ему от клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, со своей стороны, «красные дьяволы» готовы рассмотреть предложения по бразильскому футболисту, но только если они будут предусматривать солидную сумму трансфера. Ранее в СМИ появлялась информация, что 24-летнем игроком интересуется саудовский «Аль-Наср».

В минувшем сезоне Антони принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В общей сложности вингер провёл на поле 1910 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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