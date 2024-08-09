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Яхья Аттийят-аллах перешёл из «Сочи» в египетский «Аль-Ахли»

Яхья Аттийят-аллах перешёл из «Сочи» в египетский «Аль-Ахли»
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Марокканский защитник Яхья Аттийят-аллах перешёл в египетский «Аль-Ахли» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале.

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

«Перед уходом в аренду Аттийят-аллах продлил контракт с «Сочи» до конца сезона-2026/2027. Кроме того, у самого титулованного клуба Африканского континента также будет приоритетное право выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения.

Аттийят-Аллах пополнил состав «Сочи» в феврале этого года. В весенней части прошлого сезона Премьер-Лиги принял участие в 11 матчах, в которых отметился победным голом в ворота московского «Спартака» и тремя голевыми передачами», — написано в заявлении клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся трансфере.

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