Карпин – о матче с «Рубином»: после перерыва мы начали катать яйца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

— Есть ли рецепт, как дожимать соперников в таких матчах, как сегодня, чтобы решать всё раньше финального свистка?

— Либо забивать в первом тайме, когда всё дается хорошо, либо не выходить так на второй тайм, как в первые 15 минут.

— Что случилось? «Рубин» был настолько заряжен после перерыва, либо «Ростов» в чем‑то подсел и сбавил в инициативе?

— После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

9 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1. После сегодняшнего матча «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав пять очков. «Рубин» занимает 10-е место, в активе у казанцев четыре очка.