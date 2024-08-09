Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин – о матче с «Рубином»: после перерыва мы начали катать яйца

Карпин – о матче с «Рубином»: после перерыва мы начали катать яйца
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    

— Есть ли рецепт, как дожимать соперников в таких матчах, как сегодня, чтобы решать всё раньше финального свистка?
— Либо забивать в первом тайме, когда всё дается хорошо, либо не выходить так на второй тайм, как в первые 15 минут.

— Что случилось? «Рубин» был настолько заряжен после перерыва, либо «Ростов» в чем‑то подсел и сбавил в инициативе?
— После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

9 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1. После сегодняшнего матча «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав пять очков. «Рубин» занимает 10-е место, в активе у казанцев четыре очка.

Материалы по теме
«Ростов» сотворил красоту. Но команда Карпина сама же отдала выигранный матч
«Ростов» сотворил красоту. Но команда Карпина сама же отдала выигранный матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android