«Барселона» установила цену, за которую готова продать Френки де Йонга

«Барселона» готова расстаться с 27-летним атакующим полузащитником Френки де Йонгом, если получит предложение в размере € 60 млн. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, в услугах нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб готов заплатить за переход де Йонга не более € 30-40 млн.

Де Йонг выступает в составе каталонского клуба с 2019 года. За этот период он принял участие в 213 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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