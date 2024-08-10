Карпин – о возможном переходе Сутормина в «Ростов»: он не помешал бы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном подписании полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

— Насколько «Ростову» интересен Сутормин?

— Он не помешал бы, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что «Химки» наравне с «Ростовом» претендуют на Сутормина.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Алексей Сутормин провёл за «Зенит» и «Сочи» в совокупности 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает стоимость Алексея Сутормина в € 1,2 млн. Срок его контракта с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.