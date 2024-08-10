Тренер «Пари НН» Илич объяснил замены защитников до начала второго тайма матча с «Химками»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о заменах центральных защитников в матче 4-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (1:0).

«Тихий получил небольшую травму, а Гоцук хорошо играл, но у него уже была желтая карточка. Он совершил грубый фол, и я переживал, что в следующей атаке может быть уже красная карточка, поэтому Кирилл был заменён», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Единственный гол в матче забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (9).