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Тренер «Пари НН» Илич объяснил замены защитников до начала второго тайма матча с «Химками»

Тренер «Пари НН» Илич объяснил замены защитников до начала второго тайма матча с «Химками»
Кирилл Гоцук
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о заменах центральных защитников в матче 4-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Ожегович – 17'    

«Тихий получил небольшую травму, а Гоцук хорошо играл, но у него уже была желтая карточка. Он совершил грубый фол, и я переживал, что в следующей атаке может быть уже красная карточка, поэтому Кирилл был заменён», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Единственный гол в матче забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (9).

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