Тренер «Пари НН» Илич оценил игру новичка Эктова в матче с «Химками»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался об игре защитника Александра Эктова в матче 4-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (1:0).

«Сегодня он был одним из лучших на поле. Александр с нами всего два дня, но он себя уже показал с лучшей стороны, а в будущем, надеюсь, проявит себя ещё больше», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Единственный гол в матче забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (9).