Митрофанов — о переходе Миранчука в американский клуб: меня это не удивило

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

— Вас не удивил интерес к нашему футболисту из США?

— У нас такое большое количество выдающихся хоккеистов играет в США. Почему не должно быть интереса к футболистам? Меня это не удивило. Если клубу по стилю и игровым качествам подходит футболист, он говорит, что ему всё равно, из какой страны игрок, – приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».