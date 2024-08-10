Венгер сожалеет, что не попросил Саутгейта остаться в сборной Англии

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил сожаление в связи с тем, что не попросил Гарета Саутгейта не покидать пост наставника сборной Англии после Евро-2024.

«Я видел его сразу после финала [Евро-2024], но забыл сказать ему: «Не принимай поспешных решений». Когда проигрываешь такой важный финал, всегда думаешь, что в ближайшие 48 часов подашь в отставку. Это единственное, о чём я сожалею. После этого [отставки Саутгейта] сборной Англии придётся подписать компетентного специалиста, который сможет продолжить выполнять эту работу», — приводит слова Венгера Daily Mail.

Напомним, Саутгейт занимал должность главного тренера сборной Англии с 2016 года. Он подал в отставку 16 июля. В финале Евро-2024 сборная Англии уступила Испании со счётом 1:2.

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