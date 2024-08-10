Видеообзор матча 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Рубин»

Вчера, 9 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Итоговый результат — 1:1.

Видео доступно на YouTube-канале FC Rubin Kazan. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Ему ассистировал Роналдо. «Рубин» отыгрался усилиями нападающего Мирлинда Даку, реализовавшего пенальти на 62-й минуте.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Рубин» (4) располагается на 10-й строчке.