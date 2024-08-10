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Лондонский «Арсенал» может подписать вингера мадридского «Реала»

Лондонский «Арсенал» может подписать вингера мадридского «Реала»
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Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, «Арсенал» заинтересован в подписании вингера «Реала» этим летом. Отмечается, что срок пребывания в Родриго в мадридском клубе стал ещё более неопределенным после прихода нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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