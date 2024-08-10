Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Характер, ну он же есть!» Рахимов обратился к команде после матча с «Ростовом»

«Характер, ну он же есть!» Рахимов обратился к команде после матча с «Ростовом»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов обратился к команде после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    

Видео доступно на YouTube-канале FC Rubin Kazan. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Ему ассистировал Роналдо. «Рубин» отыгрался усилиями нападающего Мирлинда Даку, реализовавшего пенальти на 62-й минуте.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Рубин» (4) располагается на 10-й строчке.

Материалы по теме
«Ростов» сотворил красоту. Но команда Карпина сама же отдала выигранный матч
«Ростов» сотворил красоту. Но команда Карпина сама же отдала выигранный матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android