Гвардиола подтвердил, что Эдерсон не покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем вратаря «горожан» Эдерсона на фоне интереса к нему со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Огромное облегчение, что Эдерсон и Штефан [Ортега] остаются. Харизма Эдерсона, его последовательность… Я действительно рад, что он остаётся», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильским вратарём «Манчестер Сити» интересуются «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Эдерсон выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он принял участие в 332 матчах во всех турнирах, в 155 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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