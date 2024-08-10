Португальский защитник Пепе записал прощальное обращение по случаю завершения карьеры футболиста.

«Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне мудрость, чтобы я мог следовать своим путем. Я не могу не поблагодарить всех президентов, которые делали ставки и верили в меня. Всем сотрудникам всех клубов, в которых я был. Они — душа и суть. И команда. Всем моим товарищам по команде, тренерам, которые заставляли меня расти и соревноваться каждый день. Всем болельщикам, которые являются душой моего пути к футболу, за то, что позволили мне лететь к моей мечте. Я должен был стать профессиональным футболистом. Всем моим друзьям и семье, особенно моей жене, которая была моим домом в мое отсутствие, они оказывали мне поддержку, когда я уходил из дома, чтобы играть. Могу уйти с чистой совестью. Спасибо всем, я благодарю вас всех и обнимаю вас с благодарностью», — приводит слова Пепе O Jogo.

Напомним, последним клубом в карьере Пепе был «Порту». Игрок перешёл в португальский клуб из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет € 500 тыс.

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