Тен Хаг выделил главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выделил главную проблему английского клуба.

«Мы обыграли «Ливерпуль», обыграли «Манчестер Сити», но наша задача – быть последовательными и стабильно добывать очки в матчах с командами более низкого уровня, при всём уважении к ним. Думаю, мы уступаем нашим соперникам в этом аспекте. Именно в этом нам необходимо прибавить», – приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Как обладатель Кубка Англии «Юнайтед» пробился в Лигу Европы. Тен Хаг работает во главе «дьяволов» с лета 2022 года. Ранее нидерландский специалист возглавлял «Аякс».

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