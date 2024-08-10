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«Коринтианс» отклонил предложение «Спартака» в размере € 16 млн по вингеру Уэсли — Trivela

«Коринтианс» отклонил предложение «Спартака» в размере € 16 млн по вингеру Уэсли — Trivela
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Бразильский «Коринтианс» ответил отказом на предложение московского «Спартака» по 19-летнему вингеру Уэсли.

Как сообщает Trivela, красно-белые направили своего представителя в Бразилию, чтобы понаблюдать за игрой молодого футболиста и обсудить его возможный переход. «Спартак» был готов заплатить за трансфер 19-летнего игрока € 16 млн, но в «Коринтиансе» посчитали эту сумму низкой — бразильцы намерены выручить за Уэсли не менее € 20 млн.

В минувшем сезоне Уэсли сыграл 43 матча в составе «Коринтианса» во всех турнирах, забил пять голов и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Контракт футболиста в клубом действует до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

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