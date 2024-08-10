Гвардиола с иронией высказался о трансферных тратах «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о тратах лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в ходе трансферных окон.

«Они занимаются этим уже много лет, но это не новость. Совсем другое дело, когда деньги тратит «Манчестер Сити», – приводит слова Гвардиолы EuroFoot в соцсетях.

Ранее английская Премьер-лига наложила на «Манчестер Сити» штраф в размере £ 2,09 млн (€ 2,3 млн) за нарушение регламента чемпионата в части обязательств по своевременному началу и возобновлению матчей в двух последних сезонах.

Контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов.

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