Ибрагимович объяснил подписание Мораты в «Милан»

Бывший нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович, ныне занимающий должность в руководстве команды, объяснил переход капитана сборной Испании Альваро Мораты в клуб.

«Я хорошо знаю, как бывший игрок, что хороший футболист должен проявлять себя не только на поле, но и вне поля. Должен быть баланс, и у Мораты он есть. Не сомневаюсь, что он оптимально впишется в команду. Его ждут все. Всем хочется поскорее узнать его и поработать с ним. Мората знает ДНК «Милана», и у него амбициозные планы», — приводит слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

В минувшем сезоне 31-летний Мората принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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