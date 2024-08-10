Экс-игрок ЦСКА Дуду рассказал, какие фразы помнит на русском языке

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дуду Сеаренсе вспомнил русские слова и фразы, которые запомнил во время игры в России.

«Это очень сложный язык! Я помню следующее: мой подруг, доброе утро, как дела, очень хорошо, молодец. К сожалению, больше ничего сказать на русском я не могу», — приводит слова Дуду «РБ Спорт».

Дуду начал карьеру в 2000 году в бразильском клубе «Витория», после чего в 2003 году перебрался в Японию, начав играть за «Касива Рейсол». Проведя за команду всего 11 матчей, игрок перешёл в «Ренн», а в 2005 году оказался в ЦСКА, где за три года успел дважды стать чемпионом и обладателем Кубка России.

После ухода из стана «армейцев» Дуду выступал за «Олимпиакос» и «Атлетико Минейро», успев также поиграть за некоторые греческие и израильские команды. Последним клубом в карьере футболиста был «Ботафого».

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