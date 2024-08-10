Шнякин: «Динамо» знает, как побеждать «Зенит». Отвязная команда, никого не боится

Телекомментатор Дмитрий Шнякин высказался о перспективах московского «Динамо» в выездном матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

«Динамо» знает, как побеждать «Зенит». Москвичи не боятся этого соперника. Больше всего мне нравится в этой команде, что она отвязная и никого не боится. Для того, чтобы играть на равных с «Зенитом», нужно не сидеть в защите и подниматься высоко», — сказал Шнякин в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 4-го тура РПЛ между местным «Зенитом» и московским «Динамо». Обе команды набрали в трёх стартовых турах по девять очков, одержав победы во всех играх. По дополнительным показателям «Зенит» находится выше и возглавляет турнирную таблицу, бело-голубые занимают второе место.