Шалимов раскритиковал назначение пенальти в матче «Ростов» — «Рубин» за руку Ланговича

Экс-главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Ростова» за попадание мяча в руку защитника Андрея Ланговича в домашнем для жёлто-синих матче 4-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:1).

«Мне хотелось бы услышать формулировку. Куда футболисту девать эту руку? Движение его руки абсолютно естественное. На мой взгляд, это не пенальти. Все молчат. Руководство не объясняет тренерам до сезона, тренеры не знают, что делать с игроками, о чем им говорить. Когда объясняют, я не могу понять и принять это. Когда человек двигается и говорят про положение руки — это чуть‑чуть бред сумасшедшего, на мой взгляд», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Рубин» завершился вничью со счётом 1:1. На 14-й минуте опорный хавбек Данил Глебов вывел дончан вперёд, на 62-й минуте нападающий гостей Мирлинд Даку забил ответный гол с пенальти, назначенного главным рефери Алексеем Сухим за попадание мяча в руку защитника Андрея Ланговича.