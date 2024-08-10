Митрофанов: ФИФА понимает, что должна найти единообразный подход по России и Израилю

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о намерении членов руководства ФИФА выработать общий подход в отношении Российской Федерации и Израиля.

«Люди из ФИФА на конгрессе в Бангкоке говорили, что понимают — теперь им надо брать инициативу в свои руки и как-то принципиально решать эти вопросы, в том числе и потому, что возникает конфликт, связанный с Израилем и Палестиной. ФИФА понимает, что должна найти какой-то единообразный подход. Не бывает такого, чтобы в одной ситуации можно было вести себя одним образом, а когда участвуют две другие страны — по-другому. Какой-то единообразный подход они сейчас вырабатывают. Ориентировочно они должны его выработать, по крайней мере так было заявлено на конгрессе, к следующему совету ФИФА, который пройдет осенью», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные по политическим причинам отстранены от международных соревнований решением руководства УЕФА, которое было подтверждено в ФИФА. С октября 2023 года на Ближнем Востоке происходит вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной, при этом израильские клубы и сборные не получили со стороны международных футбольных организаций никаких ограничений.