Педро назвал свой самый лучший гол за «Зенит»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро назвал свой самый лучший гол в составе команды.

«Какой гол для вас главный или самый красивый в «Зените»? Назову второй мяч в ворота «Спартака» в матче на Кубок», — приводит слова Педро официальный сайт сине-бело-голубых.

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

«Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 9 очков.

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