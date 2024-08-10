Гвардиола ответил на вопрос о причинах перехода Альвареса в «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

«Я не знаю причин, он сказал мне, что хочет нового вызова. Хулиан чувствует, что это то, что ему нужно. В прошлом сезоне он много играл, иногда с Холандом, но я понимаю, что в некоторых матчах он получал мало практики.

Я не раз говорил, что контракты можно разрывать. Если ты не счастлив, зачем тебе быть здесь? Он считает, что его время здесь подошло к концу, оба клуба пришли к соглашению, и это всё», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в соцсетях.

В минувшем сезоне 24-летний Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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