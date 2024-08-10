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Осимхен отклонил предложения саудовских клубов и хочет продолжить карьеру в Европе

Осимхен отклонил предложения саудовских клубов и хочет продолжить карьеру в Европе
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен всё ещё ждёт своего трансфера в «ПСЖ», сообщает журналист Николо Скира.

У нигерийца уже есть принципиальная договорённость с парижским клубом по условиям контракта до 2029 года. Он успел отклонить предложения «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли», потому что хочет остаться в Европе.

«Арсенал» также следит за ситуацией, но игрок не является главной целью лондонцев на рынке.

Напомним, несколько недель назад сообщалось, что переговоры между «Наполи» и «ПСЖ» не продвигаются, поскольку действующий чемпион Франции не хочет выплачивать клаусулу форварда и включать в сделку Ли Кан Ина.

Осимхен в прошедшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола

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