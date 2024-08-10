Давид Нерес согласился перейти в «Наполи» — Николо Скира

Итальянский «Наполи» предложил вингеру «Бенфики» Давиду Нересу контракт до 2028 года, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсетях.

27-летний бразилец выразил готовность перейти в итальянский клуб, несмотря на наличие ещё двух вариантов от клубов АПЛ и нидерландской Эредивизии.

«Наполи» предложил игроку соглашение до 2028 года с возможностью продления ещё на 1 год, по которому футболист будет получать € 3 млн за сезон. Ожидается, что в ближайшие дни состоятся переговоры между представителями клубов.

В прошлом сезоне Нерес забил 5 голов и отдал 9 передач в 35 матчах.

Бразилец выступает за «Бенфику» с лета 2022 года, когда игрок перешёл из «Шахтёра» за примерно € 15 млн. Давид Нерес подписал контракт с горняками зимой 2022 года, но из-за геополитической ситуации в стране вингер не сыграл ни одного официального матча за украинскую команду.

Самый дорогой трансфер в истории футбола