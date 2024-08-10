Рафаэль Варан рассказал о первостепенных целях в «Комо»

Защитник «Комо» Рафаэль Варан рассказал о первостепенных целях после своего прихода в новую команду.

«Прежде всего, что я должен сделать, что мы должны сделать, как команда, – подготовиться физически. Мы тоже должны научиться играть вместе, потому что в команде много новых игроков.

Однако нам также нужно разобраться, как подходить ко всем тактическим приёмам, которые требует от нас тренер. И, на мой взгляд, мы должны брать игру за игрой, смотреть, как начинаем чемпионат и пытаться расти от матча к матчу», – приводит слова защитника журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Рафаэль Варан перешёл в «Комо» из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на два года. Transfermarkt оценивает Варана в € 20 млн.

В прошлом сезоне Варан сыграл 32 матча и забил один мяч.

Гол Варана («Манчестер Юнайтед») отменен после просмотра VAR