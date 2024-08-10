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Марко Ройс близок к подписанию контракта с новым клубом

Марко Ройс близок к подписанию контракта с новым клубом
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Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что немецкий вингер Марко Ройс практически стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

Контракт с 35-летним немцем будет рассчитан до декабря 2025 года с возможностью продления. В ближайшие дни футболист отправится в США, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение.

Ройс покинул дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступал в этом клубе с 2012 года. В прошлом сезоне опытный футболист провёл 42 матча во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач.

Всего за «Боруссию» Ройс провёл 428 матчей, в которых отметился 170 голами и 131 голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.

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