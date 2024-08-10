Хулиан Альварес обратился к сыну Диего Симеоне после согласования трансфера в «Атлетико»

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес сообщил Джулиано Симеоне, сыну главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, о своём трансфере в мадридский клуб ещё во время Олимпиады-2024, сообщает Marca.

Джулиано вместе с другими игроками «Атлетико» Науэлем Молиной и Родриго Де Паулем давили на 24-летнего Альвареса, чтобы тот присоединился к новому клубу. Во время Олимпийских игр — 2024 и Кубка Америки — 2024 аргентинцы не прекращали атаковать Хулиана, чтобы заставить его принять решение.

«Я иду, скажи своему отцу, чтобы он мне больше не звонил», – передаёт AS слова Хулиана Альвареса, обращённые к Джулиано Симеоне.

Напомним, Фабрицио Романо сообщал, что медосмотр форварда в «Атлетико» состоится 12 августа.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами.

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