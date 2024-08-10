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«Жирона» отказалась продать Цыганкова в АПЛ за € 30 млн

«Жирона» отказалась продать Цыганкова в АПЛ за € 30 млн
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Журналист Нил Сола сообщил, что неназванный клуб АПЛ предложил «Жироне» € 30 млн за полузащитника Виктора Цыганкова.

По данным источника, каталонский клуб отклонил предложение английского клуба. Отмечается, что Цыганков хочет остаться в «Жироне» ещё на сезон.

26-летний Цыганков в прошлом сезоне провёл 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач за клуб. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в € 30 млн.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать с Цыганковым новый контракт. В январе уже было предложение, но Виктор не отреагировал. Сейчас каталонцы хотят снова предложить новое соглашение, но на лучших условиях.

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