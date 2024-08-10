Нападающий «МЮ» Антони высказался об обвинениях его в домашнем насилии

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал, что обвинения бывшей девушки футболиста в домашнем насилии повлияли на него в прошлом сезоне.

«Безусловно, многое произошло за этот год в моей личной жизни. Нравится нам это или нет, но всё, через что я прошёл, имело влияние на меня на футбольном поле. Это было очень тяжело для меня и всей моей семьи, но я многому научился. Я вырос и повзрослел.

Я считаю, что я многому научился в этих испытаниях. Я учусь всему, через что мне приходится проходить, и знаю, что всё возможно, когда ты настойчиво стремишься достичь того, чего хочешь. Я оставил прошлое позади, то, через что я прошёл в том сезоне.

Были и отличные моменты. Выиграть трофей в футболке «Манчестер Юнайтед» – это очень важно. Я повзрослел и вырос, пройдя через всё. Это сделает меня сильнее в новом сезоне. Я гораздо более сфокусирован и готов добиться больших успехов», — приводит слова Антони Daily Mail.

В июне 2023 года бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин обвинила бразильца в домашнем насилии, угрозах и нанесении телесных повреждений. 24-летний вингер опроверг эти обвинения, но в сентябре прошлого года был отстранён от матчей клуба и сборной Бразилии.

29 сентября игрок вернулся к тренировкам с первой командой.

В прошлом сезоне Антони сыграл 38 матчей в составе «манкунианцев», в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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