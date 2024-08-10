«Ему нужно найти среднюю команду». Кавазашвили оценил переход Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о переходе российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» и о будущем футболиста.

— Меня изначально беспокоил переход Матвея Сафонова в состав чемпионов Франции. Идти в тот клуб, где уже есть вратарь сборной Италии, – сомнительная затея. Но раз так случилось, значит, у Сафонова были серьёзные намерения попробовать себя в зарубежном европейском клубе. Всё его будущее зависит от игры и психологического состояния.

Хоть он уже первый матч провёл с командой «Штурм», давать какую-то оценку его выступлению я пока не готов и не хочу этим заниматься. Почему? Потому что главное, чтобы у него была впереди перспектива.

Доверят ли ему проверить себя ещё и в других матчах после этой игры? Я не знаю. Но я бы точно не хотел, чтобы Матвей долго задерживался на скамейке запасных и в конце концов его отправили бы в аренду.

Я считаю, что Сафонов — лучший вратарь прошедшего сезона в России. Он очень хорошо играл на выходах, умел своевременно реагировать и не терялся в сложнейших ситуациях. Также Матвей умеет хорошо отбивать мячи ногами. По моему, ему лучше найти среднюю команду европейского чемпионата, где бы он постоянно попадал в основной состав».

— Что может помешать россиянину встроиться в систему игры Луиса Энрике?

— Единственный недостаток — это бесконечные перепасовки Сафонова со своими защитниками в штрафной площадке. Из-за этого много допускалось ошибок и иногда краснодарцы теряли мяч — то защитник, то вратарь. Даже пропускали иногда голы! Это нервировало болельщиков и футболистов команды.

В целом, конечно, Матвей очень технически оснащённый вратарь. Поэтому думаю, что, если ему будет доверять руководство «ПСЖ», он заиграет и станет основным вратарём команды» — сказал Анзор Кавазашвили в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, в товарищеском матче со «Штурмом» (2:2) Сафонов отыграл весь матч и пропустил два гола.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Штурмом» в дебютном матче Сафонова