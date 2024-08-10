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Бразилия — США, футбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало финального матча, где смотреть

Бразилия — США, футбол, женщины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш женского футбольного турнира. В рамках плей-офф пройдёт заключительный матч — финал Олимпиады-2024, в котором определятся обладатели золотой и серебряной медали.

В финальной игре ОИ-2024 встретятся национальные команды Бразилии и США, его начало назначено на 18:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Финал
10 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Бразилия (ж)
Не начался
США (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразильянки на пути к финалу победили сборную Франции со счётом 1:0 в четвертьфинальном матче и женскую национальную команду Испании со счётом 4:2 в полуфинале. Американки в 1/4 финала переиграли в дополнительное время Японию (1:0 д.в.), а в 1/2 финала с таким же счётом и также в овертайме выиграли у Германии (1:0 д.в.).

Футбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Футбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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