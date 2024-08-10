Бразилия — США, футбол, женщины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш женского футбольного турнира. В рамках плей-офф пройдёт заключительный матч — финал Олимпиады-2024, в котором определятся обладатели золотой и серебряной медали.

В финальной игре ОИ-2024 встретятся национальные команды Бразилии и США, его начало назначено на 18:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Бразильянки на пути к финалу победили сборную Франции со счётом 1:0 в четвертьфинальном матче и женскую национальную команду Испании со счётом 4:2 в полуфинале. Американки в 1/4 финала переиграли в дополнительное время Японию (1:0 д.в.), а в 1/2 финала с таким же счётом и также в овертайме выиграли у Германии (1:0 д.в.).