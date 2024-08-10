Ральф Рангник оценил выступление сборной Украины на Евро-2024 во время визита в страну

Известный немецкий тренер Ральф Рангник посетил Украину, чтобы провести семинар для тренеров, а также оценил выступление сборной страны на прошедшем недавно Евро-2024.

«Это очень непросто, когда вы не можете играть дома – просто выходить на поле при своих зрителях. Это огромный минус для команды, и для меня было потрясающе, что Украина не только вышла в финальную часть Евро, но была очень близка к тому, чтобы пробиться в стадию плей-офф. Я считаю, что мой коллега проделал отличную работу», — сказал тренер в эфире YouTube-канала «ТаТоТаке».

Напомним, Украина заняла последнее место в своей группе на Евро-2024. В своём квартете подопечные Сергея Реброва набрали четыре очка. Они проиграли Румынии (0:3), сыграли вничью с Бельгией (0:0), а также обыграли Словакию (2:1).

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