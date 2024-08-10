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Игорь Денисов ввёл запрет на просмотр матчей РПЛ в академии московского «Торпедо»

Игорь Денисов ввёл запрет на просмотр матчей РПЛ в академии московского «Торпедо»
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Игорь Денисов запретил футболистам академии московского «Торпедо» смотреть матчи Российской Премьер-Лиги.

«Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там всё сказано. Это плотность — никто не даёт голову поднимать. Я играл против «Атлетико» Симеоне — там такая плотность, между зонами вообще нет пространства, они быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Причём все! Я смотрел статистику — у них Торрес и Коста делали объём работы как опорный полузащитник. Гризманн, который является большим футболистом, — он просто везде!

И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю, имеет право недоработать, не закрыть зону — это же всё видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться»,– сказал Денисов в выпуске YouTube-канала Nobel.

40-летний Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году.

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