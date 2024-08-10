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«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Регилоном — Sky Sports

«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Регилоном — Sky Sports
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«Барселона» проявляет интерес к 27-летнему левому защитнику «Тоттенхэма» Серхио Регилону. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с покупкой аргентинского футболиста, поскольку в полной мере не уверен в молодых игроках сине-гранатовых, выступающих на этой позиции.

В минувшем сезоне Регилон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. В общей сложности защитник провёл на поле 1779 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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