Тен Хаг пожаловался на отсутствие полноценной предсезонки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил, что его команде не удалось провести полноценную предсезонную подготовку.

«У нас не было много времени, чтобы потренироваться всем вместе. Мы должны были поработать над нашей игровой моделью. Случился перерыв, футболисты уехали на Евро и Кубок Америки. Они были в разных командах, с разными игровыми моделями и разными схемами.

Теперь мы должны объединить усилия. Это сложно. Я не единственный, кому приходится сталкиваться с этой проблемой, но есть команды, у которых меньшее количество игроков-сборников, они могут провести надлежащую предсезонку. Вероятно, они превосходят нас. Мы должны справиться с этим в ближайшие недели и не потерять очков», — приводит слова тен Хага ESPN.

Материалы по теме Тен Хаг выделил главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: